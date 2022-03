Exercícios físicos funcionais são ofertados gratuitamente em praça de Águas Claras

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o quinto país mais sedentário do mundo. Isso significa que 46% da população não tem se preocupado em colocar o corpo em movimento, muito menos a saúde. Na ausência de praia, mar e areia no DF, os brasilienses e, em especial, os moradores de Águas Claras, poderão participar de treinos gratuitos na cidade.

São vários os motivos: Falta de tempo? Pouca habilidade com esportes? Talvez preguiça? Em três dias da semana, o programa Ginástica nas Quadras começará a ser realizado na quadra da Praça Rouxinol, em frente ao Sigma. O programa, com treinos funcionais gratuitos, começaram na quarta-feira (16/3), às 14h30. O programa conta com a parceria da Administração Regional de Águas Claras e da Secretaria de Educação do DF (SEE-DF).

“As aulas são ministradas por professores de educação física da Secretaria de Estado de Educação que, por meio de vivências corporais, orientam e conscientizam a comunidade sobre a importância da prática de atividades físicas para a saúde, a autoestima e a socialização”, disse a administração, em nota.

Modalidades

Sob o comando do professor Ricardo Costa, moradores de Águas Claras terão que suar a camisa com o treino dinâmico que trabalha todos os músculos do corpo. De acordo com a Secretaria de Educação, o programa está em todas as regiões administrativas do Distrito Federal. São ofertadas diversas modalidades como natação, hidroginástica, ginástica localizada, yoga, condicionamento físico, entre outras. Em Águas Claras, contudo, são oferecidos treinos funcionais na praça em frente ao Sigma.

Maiores informações pelo telefone: 61- 3264-0373 | os treinos acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras, nos horários das 14h30 e 15h30.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.