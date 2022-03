Associação e condomínios do DF repudiam agressão de personal contra síndico em Águas Claras

O Instituto Nacional de Condomínios e Apoio aos Condôminos (INCC) emitiu uma nota de repúdio à agressão sofrida pelo síndico Wahby Abdel Karim Khalil. Ao lado da Associação Brasileira de Síndicos e Condomínios (Abrassp), Associação dos Síndicos de Condomínios Residenciais e Comerciais do Distrito Federal (Assosíndicos-DF) e o Grupo de Síndicos de Águas Claras consideraram inaceitável a ação violenta do personal trainer e professor de educação física Henrique Paulo Sampaio Campos no Condomínio Residencial Luna Park, na Quadra 301 de Águas Claras.

Para o instituto e as associações, o ocorrido é um “trágico episódio de intolerância” e “desrespeito às regras do condomínio”. As entidades ainda definiram a conduta do professor como “prepotente, arrogante e agressiva”. “É intolerável que um professor proceda com um soco, combinado com truculência, desrespeito e falta de civilidade se colocando acima da lei, agredindo física e moralmente o síndico do condomínio”, ressalta a nota.

Unidas, as entidades declararam a necessidade de apoio aos gestores condominiais, como Wahby Khalil, para que eles possam cumprir a função sem correr o risco de serem agredidos verbal, física ou moralmente, além de desejar melhoras ao jornalista da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC). “Rogamos pela pronta recuperação do Síndico Wahby Khalil, do Condomínio Residencial Luna Park, que está internado na UTI e com hemorragia cerebral. Por isso os nossos corações, as nossas e as nossas energias positivas estão com Wahby Khalil”, destaca a nota, pedindo punição para o personal agressor.

O caso

O jornalista e síndico do condomínio Residencial Luna Park, Wahby Adbel Karim Khalil, foi agredido com um soco por um morador do prédio — que é personal e professor de educação física — se encontra internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul, com hemorragia cerebral. O síndico, 42 anos, levou um soco, caiu no chão e bateu a cabeça após discutir com um morador sobre um saco de boxe na academia coletiva do prédio. O prédio fica localizado na Quadra 301.

Toda a cena foi filmada por câmeras de segurança do local. De acordo com o advogado do jornalista que trabalha na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o personal identificado como Henrique Paulo Sampaio Campos já vinha recebendo reclamações de outros vizinhos pelo barulho que o saco de pancadas fazia.

“O síndico simplesmente foi acionado para saber o motivo que o saco de pancadas estava causando incômodo. Quando ele chegou lá, viu que o objeto era grudado por meio de correntes ao teto e, com a movimentação, o barulho realmente é grande”, detalhou o advogado Edson Alexandre, ao portal Correio Braziliense. No circuito interno, dá para notar que além do síndico, outro funcionário também discute com o personal e professor de educação física. O homem tenta intervir, mas é ameaçado e rapidamente sai do local. Veja o vídeo.

De acordo com a defesa do jornalista, a previsão é que ele tenha alta ainda nesta sexta-feira (18/3). “Ele está na UTI e com hemorragia cerebral. Preliminarmente, é para ele receber alta amanhã (sexta-feira), mas o quadro é um pouco delicado”, afirmou o advogado, ao portal Correio Braziliense. O caso é investigado na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) e, a princípio, é tratado como lesão corporal. O DFÁguasClaras tentou contato com o personal na manhã desta sexta-feira (18/3), mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos resposta.

