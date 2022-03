Troca de livros infantis é atração em Águas Claras e será realizada no sábado; veja o local

Com o objetivo de disseminar a cultura da literatura por meio da troca de livros e gibis infantis, a Escola Lemon Tree oferece a segunda edição do Book Swap. O projeto será realizado neste sábado (19/3), das 14h às 17h30. O evento acontecerá na praça do Liberty Mall e é necessário inscrição.

Gratuitamente, pais e crianças poderão levar livrinhos para trocar com outros coleguinhas, além de decorar sua própria banquinha com itens disponibilizados pela Lemon. A ideia é que as crianças possam consumir a leitura e, posteriormente, a educação. É necessário que o livro esteja em um bom estado de conservação, para ser disponibilizados para troca com outros coleguinhas.

Gratuitamente, pais e crianças poderão trocar os livros. Além disso, o evento contará com duas oficinas para prestigiar autores famosos de livros infantis: Todd Parr e Erick Carle. Quem quiser participar, é necessário se inscrever (clique aqui para se inscrever). A inscrição pede o nome do responsável, e-mail; telefone para contato; nomes e idade das crianças; e interesse em livros literários, inglês ou gibis.

