Escolas públicas do DF vão participar de projeto educador no Parque de Águas Claras

Ao todo, 11 escolas do DF farão parte do projeto Parque Educador no Parque Ecológico de Águas Claras em três dias da semana. Pelas terças-feiras, às escolas classes 8 do Cruzeiro, pelo matutino, e 108 Sul, pelo vespertino, terão atividades voltadas à educação integral, ambiental e patrimonial na unidade de Águas Claras. “Além da expectativa de atender mais de 2.800 estudantes, o grande diferencial é que, neste ano, será 100% presencial”, afirma o coordenador do programa, Luiz Felipe Blanco de Alencar, do Instituto Brasília Ambiental. Serão, ao todo, 10 encontros no parque.

Assim como as escolas classes do Cruzeiro e 108 Sul, também com 10 encontros, mas em dias diferentes, as escolas classes 3 do Núcleo Bandeirante e 18 de Ceilândia, frequentaram o parque nas quartas-feiras. De acordo com o instituto, nas quintas-feiras, a escola classe Colônia Vicente Pires e escola classe 2, do Guará 2, irão frequentar o parque ecológico de Águas Claras para atividades de educação.

Outros encontros

Com 4 encontros, as escolas classes 18 de Ceilândia e 108 sul – novamente – frequentaram também o parque, em terças-feiras. Nas quartas, o CEF Metropolitana e a escola classe 11 de Taguatinga estarão na unidade para atividades. Nos dias de quinta-feira, a escola 29 de Taguatinga e a escola classe Verde do Riacho Fundo terão aulas com os educadores do instituto. Todas variam, sendo matutino ou vespertino. As aulas têm previsão de serem iniciadas em 15 de março, nos parques ecológicos Saburo Onoyama (Taguatinga), Três Meninas (Samambaia), Riacho Fundo, Sucupira/Esecae (Planaltina) e Monumento Natural Dom Bosco (Lago Sul) e Águas Claras. Ao todo, 63 escolas públicas do Distrito Federal foram selecionadas no primeiro semestre do projeto Parque Educador.

Integração ambiental

O programa, iniciado em 2018, já atendeu a mais de 10 mil alunos em todo o DF. Foi pensado e idealizado para fortalecer a educação ambiental, ampliar o espaço educativo das escolas públicas e aumentar a integração dos parques com a comunidade. Os conteúdos estudados em sala de aula são ampliados por meio de trilhas guiadas, oficinas, práticas integrativas de saúde, palestras e vivências com a natureza.

As inscrições para o primeiro semestre de 2022 ocorreram no período de 1º de fevereiro a 2 de março e foram realizadas através do site oficial do Brasília Ambiental.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.