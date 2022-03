Ibram decide fechar portão do parque de Águas Claras para construção da terceira saída

Brasília Ambiental decide fechar portão do parque de Águas Claras para construção da terceira saída

Após ter tido autorização de supressão vegetal pela pavimentação da terceira saída em decreto publicado no Diário Oficial do DF (DODF) de quinta-feira (3/3), o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), ao lado do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), afirmaram que o Parque Ecológico de Águas Claras não sofrerá mudança no seu horário de funcionamento. Contudo, o portão de entrada da EPTG estará fechado e haverá interdição de uma pequena parte da ciclovia que, futuramente com a obra concluída, será refeita.

“Os frequentadores do parque podem ficar tranquilos e devem manter suas rotinas de frequência ao local, visto que a obra não importará alterações que inviabilizam o uso da unidade. Também não ocorrerão mudanças em suas poligonais”, diz a superintendente de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água do instituto, Rejane Pieratti. O portão está fechado desde sexta-feira (4/3).

Para os moradores de Águas Claras, ao DFÁguasClaras, a nova pista, caso seja concluída e entregue para a população, visará ajudar a desafogar o trânsito, principalmente nos horários de maior pico na cidade. “A cidade tem alta densidade, fluxo intenso de carros e poucas opções de entrada/saída. Enfrentamos engarrafamento diariamente, principalmente em horários de pico. A terceira saída é necessária”, disse a arquiteta e moradora de Águas Claras, Rafaella Sampaio, 29 anos. Para o morador e servidor público Samuel Goulart, 50, as poucas saídas de trânsito em Águas Claras não suportam a quantidade de veículos. “Não só é importante, como é extremamente necessário. O trânsito tá cada dia pior”, afirma.

Sem previsão

Apesar da ordem de serviço das obras ter sido assinada pelo governador em dezembro passado, a obra, estimada em R$ 14 milhões, deve beneficiar cerca de 150 mil pessoas, ainda está em fase inicial. Parte do montante, cerca de R$ 6 milhões, é fruto de emenda parlamentar do deputado federal Luís Miranda (DEM). A nova pista, de 1,8km, fará uma ligação entre a rua das Carnaúbas e a Estrada Parque Taguatinga (EPTG), contudo, não há data para previsão – como consta na placa de serviço instalado na rua próxima ao local.

