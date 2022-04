Quer trabalhar? Oportunidades para terapeuta ocupacional em Águas Claras seguem abertas

As duas oportunidades de emprego para terapeuta ocupacional, ganhando R$ 4,5 mil em uma empresa de Águas Claras segue sendo o maior salário oferecido pelas agências do trabalhador do Distrito Federal. Para a vaga, não é necessário ter experiência, mas exige ensino superior completo. Ainda na cidade, há vagas para pessoas com deficiência para trabalhar como atendente de uma lanchonete.

Ao todo, são 84 vagas disponibilizas para esta quarta-feira (20/4). A maior oferta é para açougueiro, com 47 oportunidades, e para operador de caixa, com 30. Todas as vagas disponibilizadas para açougueiros exigem como escolaridade o ensino fundamental incompleto. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 1,7 mil, mais benefícios. Já as vagas de operador de caixa estão concentradas em Taguatinga e Vicente Pires, com remuneração de R$ 1,2 mil, mais benefícios. Para ambas, é necessário ter o ensino médio completo.

Vagas

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou, ainda, utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas, podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho. Clique aqui para ver as vagas.

