Ibaneis decide tirar obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados

A partir desta quinta-feira (10/3), o uso de máscaras em ambientes fechados deixa de ser obrigatório. De acordo com o governador @ibaneisoficial (MDB), nas redes sociais, a decisão aconteceu após o avanço da vacinação contra a covid-19 e a queda de casos da doença. “É importante ressaltar que quem quiser continuar usando a máscara pode continuar”, pontuou o emebedista.

A medida, que foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF), se junta a outra determinação da semana passada, quando o governador também flexibilizou o uso de máscaras em ambientes abertos. “Não é obrigatória retirada da máscara, mas, sim, deixa de ser obrigatória a utilização. Chegou a hora de tentarmos voltar a ter uma vida normal. Continuem se prevenindo e não deixem de se vacinar”, pediu Ibaneis.

Pandemia

A taxa de transmissão da covid-19 voltou a atingir o menor índice desde o início da pandemia nessa quarta-feira (9/3) e chegou a 0,60. De acordo com o Boletim Epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), o índice viral continua em queda. Na terça-feira (8/3), a taxa estava em 0,61.

O resultado aponta que cada grupo de 100 pessoas infectadas pode transmitir a doença, em média, para outros 60 indivíduos. Quando a taxa de transmissão está abaixo de 1, considera-se que a pandemia está controlada, conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS).

