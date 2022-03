Não chove em Águas Claras há 6 dias, diz estação meteorológica; umidade relativa do ar pode chegar a 30%

Águas Claras não tem registro de uma grande chuva há 6 dias, segundo a estação meteorológica da cidade. A última chuva registrada pela estação foi em 4 de março, quando foi registrado 3,81 milímetros. “Devemos esperar que essa massa de ar seco comece a ganhar força. As chuvas devem reduzir e vão começar a ser bem pontuais no DF”, afirmou o meteorologista Cleber Souza, sobre o fenômeno Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan), que começou a perder a influência no Centro-Oeste. A mínima registrada nesta quinta-feira (10/3) foi de 20°C, e a máxima é esperada para 29°C, com umidade variando de 90 a 30%.

Clima para os próximos dias

Sexta-feira (11) – expectativa da mínima ser de 16°C, com máximo prevista para 29°C. A umidade máxima pode ser de 90%, com mínima de 30%;

Sábado (12) – expectativa da mínima ser de 17°C, com máximo prevista para 28°C. A umidade máxima pode ser de 90%, com mínima de 25%;

Domingo (13) – expectativa da mínima ser de 17°C, com máximo prevista para 28°C. A umidade máxima pode ser de 90%, com mínima de 30%.