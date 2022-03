Drone registra evolução de construção do Parque Sul, em Águas Claras; veja vídeo

Após moradores de Águas Claras questionarem sobre a execução das obras de construção do Parque Sul, a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), que é responsável pelo local, afirmou que no projeto entregue à empresa, consta a execução de pisos táteis de alerta no Parque Sul. “Como o próprio nome diz, o piso alerta o deficiente visual de que há algum obstáculo ou perigo à frente”, afirmou a empresa, em contato ao DFÁguasClaras. Imagens feitas com um drone, há cerca de um mês, registraram o andamento das obras do parque (veja abaixo).

Ao ser questionada pelo portal DFÁguasClaras sobre a fiscalização das obras, a Terracap afirmou que todas as obras são contratadas pela própria companhia, por meio de contratação direta ou convênio e, ressaltou, que a própria agência tem a própria fiscalização. Ainda de acordo com a companhia, o projeto está correto e aprovado pela Seduh sobre o serviço executado em prol dos deficientes visuais. A pasta ainda reiterou que o piso direcional não consta no projeto aprovado, onde muitos moradores chegaram a questionar.

Próximos passos

De acordo com a Terracap, a construção do Parque Sul chegou à reta final da primeira etapa, que contempla estacionamento, calçadas externas e internas e ciclovia. A expectativa, segundo a empresa, é que o edital de licitação da segunda etapa, que contempla paisagismo, pista de patinação, Ponto de Encontro Comunitário (PEC), parque infantil, quadra de tênis, quadra de vôlei de areia e sinalização, seja lançado ainda neste primeiro semestre.

Drone registra Parque Sul

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.