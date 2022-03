Agendamentos para atividades educacionais no Parque de Águas Claras é reaberta

O Instituto Brasília Ambiental retomou os agendamentos do programa Ambiente-se. A ação, coordenada pela Unidade de Educação Ambiental (Educ) da autarquia, visa a participação de alunos de escolas públicas, particulares e grupos organizados diversos em ações educativas nas unidades de conservação (UCs).

As visitas podem ser agendadas para os parques ecológicos de Águas Claras, Riacho Fundo, Três Meninas, Saburo Onoyama e Veredinha, além da Estação Ecológica de Águas Emendadas (Esecae).

Inscreva-se aqui: https://www.ibram.df.gov.br/agendamentos/.

O programa

Por meio do Ambiente-se, a comunidade pode receber atendimento qualificado, trocar experiências e compartilhar saberes que envolvem a temática ambiental. “Acreditamos que é uma forma eficaz de garantir que a população tenha acesso a informações diversas, além de aproveitar melhor o passeio, que fica mais rico quando a gente consegue apoiar, propor atividades lúdicas e envolver os visitantes”, aponta Marcus Paredes, chefe da Educ do Brasília Ambiental.

Os atendimentos são compostos por diversas atividades como trilhas interpretativas guiadas, práticas integrativas de saúde, contação de histórias, experimentação, palestras, entre outras. Essas ações são realizadas pela equipe de educação ambiental e agentes de UCs, com foco ambiental e duração máxima de três horas.

A Educ ainda alerta que os grupos de estudantes deverão ser acompanhados por, no mínimo, dois adultos responsáveis. Também é recomendado que os participantes estejam trajados com calças compridas, calçados fechados e camiseta, além do uso de bonés, protetor solar e garrafas d’água.

