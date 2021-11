Águas Claras atinge 27 mil casos confirmados de coronavírus, com 300 mortes

Águas Claras, região Sudoeste do Distrito Federal, ultrapassou 27 mil pacientes confirmados com coronavírus desde o início da pandemia. Os números são do boletim do governo do Distrito Federal, divulgado na noite desta quarta-feira (10). Com a atualização, a cidade chegou a 300 óbitos pela doença. Em números, os casos da doença confirmados na cidade equivalem a 0,81% da população – 148.490 moradores, segundo a Codeplan.

A taxa de transmissão está em 0,69. Até então, o índice mais baixo havia sido observado em 31 de outubro e nessa segunda (8/11), dias em que o valor ficou em 0,72.

Se esse valor é igual ou maior que 1, indica risco de aumento do contágio. Quando é menor do que 1, há tendência de desaceleração da epidemia.

10 de novembro

Dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde desta quarta-feira (10/11) apontam mais quatro novos casos de Covid-19 em Águas Claras (DF), em comparação ao balanço anterior.

Outros 94 moradores (0,3%) estão com o novo coronavírus ativo no corpo após testagem, seja RT-PCR, Sorológico igM, igG ou testagem rápida. O saldo positivo da pandemia é o número de recuperados na cidade, totalizando 26.611 recuperados (98,5%).

De acordo com a Secretaria de Saúde, os casos de Covid-19 na cidade são mais registrados em mulheres. Dentro do gráfico dos 27.005 moradores infectados desde do início da pandemia, 14.516 (53,8%) são de pessoas do gênero feminino e 12.489 (46,2%) do gênero masculino.