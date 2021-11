CÃOminhada: conscientização no parque para uso de itens de segurança em pets no sábado (13)

Por Pablo Giovanni | Foto: Arquivo Pessoal/DFÁguasClaras

10/11/2021 14:15, atualizado às 14:15 de 10/11/2021

A partir do momento em que decidimos ter um cão, devemos tratar com suma importância um entre vários itens: a coleira. A coleira, além de proteger o cachorro e o próprio dono, é totalmente responsável mantendo a segurança de outras pessoas.

Todos cães têm estímulos causados quando vão às ruas para passeios e, com eles, vem surpresas e sustos que podem ser garantidos pelos seus donos através do item de segurança. Além do uso de coleira, outros cuidados devem ser garantidos pelos donos quando estiverem com os seus cães: a higiene e cuidado com o meio ambiente.

O DFÁguasClaras, então, decidiu promover a “CÃOminhada – Pet Amigo do Meio Ambiente”, no Parque Ecológico de Águas Claras, entre várias interações, como exposições, brindes, sorteios, além de veterinários da clínica veterinária Império Pet, orientando os donos de cães sobre vacinação, doenças, cuidados, etc. A cãominhada também estará conscientizando a comunidade do parque a respeito da condução e importância de recolher as fezes do pet.

“A Cãominhada é para falarmos sobre a questão da importância de se andar com guia. Muitas pessoas ficam jurando que o cachorro é manso quando andam sem guia, mas não é assim que as coisas funcionam na prática. Vamos para a conscientização, também com auxiliando no uso da focinheira. E, de praxe, a gente vai levar sacos ecológicos para distribuir aos donos ao catarem as fezes dos pets durante a cãominhada, além de um mutirão de limpeza no parque”, disse Cleber Barreto, CEO do DFÁguasClaras.

Concentração

Entrada Principal (em frente a UNIPLAN) às 8h30. Ao decorrer, o percurso seguirá rumo ao centro do Parque Ecológico de Águas Claras, próximo a administração da unidade.

Kits

A conscientização, originada na lei N° 2.095 de 29 de setembro de 1998, de autoria dos deputados Lucia Carvalho e Carlos Alberto, estabelece diretrizes relativas à proteção e à defesa dos animais, bem como à prevenção e ao controle de zoonoses no Distrito Federal. Ou seja, o meio ambiente – no caso o parque – também deve ser preservado pelos donos dos pets.

A caminhada do DFÁguasClaras reforça essa conscientização e para auxílio dos moradores que queiram ajudar na preservação do parque, além de espalhar e reforçar a importância de que seja catado as fezes dos pets, o portal venderá kits, como bandanas e camisetas tutor, com valores entre R$ 7,90 a R$ 27,90.

Para mais informações sobre o kit, o portal disponibilizará o número, por WhatsApp (61) 98300-3330 (Lucas), além dos stories do perfil do DFÁguasClaras no Instagram e Facebook.

Para reservar o kit, a equipe disponibilizou formulário. Caso haja interesse em adquirir um dos kits disponíveis e já tenha efetuado a transação através de PIX (único meio disponível), envie o comprovante de telefone para o WhatsApp (61) 98300-3330 (Lucas).

Valores do kit

✅ Camiseta Tutor + Bandana Pet = R$27,90

✅ Bandanas Avulsas = R$7,90

✅ Camiseta Avulsa = R$22,90

