Águas Claras deve participar em março da quarta fase do hackathon “O DF que a gente quer”

Cerca de oito regiões administrativas participaram da 1ª fase do hackathon “O DF que a gente quer”. Com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese-DF), Águas Claras deve participar da gincana de projetos somente em março. Na 1ª fase, cerca de 50 representantes participaram.

O hackathon consiste em representantes das cidades administrativas mapearem seus bens preciosos das cidades onde residem, como o Parque Ecológico de Águas Claras, por exemplo, e escolherem aqueles com potencial de se transformarem em riquezas de desenvolvimento socioeconômico regionais. O evento, por isso, foi dividido em 4 fases, e as melhores ideias para o aproveitamento dessas riquezas serão apresentadas e premiadas em um evento no auditório do Museu Nacional, próximo à rodoviária do Plano Piloto, em 26 de março.

Veja o que as cidades apontaram na primeira fase do projeto

• 1 – Planaltina, com o projeto “Caminhos”, sobre paisagismo cultural – uma proposta para fortalecer o turismo

• 2 – Itapuã, com o projeto “Agência de emprego virtual”, para transformação de autônomos em MEI com capacitação profissional

• 3 – Paranoá, com o projeto “Circuito Paranoá – Brasília nasce aqui”

• 4 – Sobradinho II, com o projeto que une casa de acolhimento para mulheres vítimas da violência doméstica com geração de renda, por meio da produção de compotas e doces de frutos do cerrado

• 5 – Sobradinho, com o projeto de escola de formação para o Polo de Cinema

• 6 – Fercal, com o projeto “Turismo Rural e culturas tradicionais”

• 7 – São Sebastião, com um projeto de hortas comunitárias – formação, produção, comercialização e segurança alimentar

• 8 – Varjão, com um projeto de construção de um galpão de reciclagem

Veja calendário completo

Acompanhe o calendário das próximas etapas do hackathon e quando cada cidade irá participar:

2ª fase – dia 19 de fevereiro

Local: Faculdade Senac – 713/913 Sul

Horário: das 08 às 18h

Cidades participantes: Riacho Fundo e Riacho Fundo II, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Park Way, Jardim Botânico e PAD-DF

3ª fase – dia 12 de março

Local: Faculdade Senac – 713/913 Sul

Horário: das 08 às 18h

Cidades participantes: Brazlândia, Ceilândia, Sol Nascente, Samambaia, Recanto das Emas, Gama e Santa Maria

4ª fase – dia 19 de março

Local: Faculdade Senac – 713/913 Sul

Horário: das 08 às 18h

Cidades participantes: Taguatinga, Vicente Pires, Estrutural, SAI, Águas Claras, Arniqueira, Guará I e II, Cruzeiro, Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Noroeste, Lago Sul e Lago Norte

Vagas limitadas

De acordo com a secretaria, podem participar lideranças comunitárias, estudantes e pessoas atuantes de todas as regiões administrativas do DF. Apesar disso, qualquer outro interessado que quiser participar, pode se inscrever, mas as vagas são limitadas.

Para mais informações acesse odfqueagentequer.org/hackathon

Inscrições por telefone ou WhatsApp: (61) 99198-0938 ou por e-mail: atendimento@espacomultiplicidade.com.br

