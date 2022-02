Comediante Leo Lins anuncia show de stand up em Águas Claras

O comediante Leo Lins, humorista conhecido por realizar piadas no programa The Noite com Danilo Gentili, do SBT, divulgou um vídeo no YouTube anunciando que o próximo local onde trará o seu espetáculo será em Águas Claras. No vídeo gravado pelo humorista, ele começa o vídeo afirmando que será “deputado de Águas Claras” e trará o programa “Meu Stanley, Minha Vida” para cidade – contém ironia. Ele também fará outros shows no Distrito Federal.

No vídeo de 4 minutos, o humorista fez várias brincadeiras sobre a quantidade de donos de pets em Águas Claras, além de piadas sobre pessoas que reclamam do barulho do metrô, carros e ônibus. O projeto do humorista, na ironia, é fazer todos os moradores serem surdos, chamado de “Menos Tímpano e Mais Sossego” e, assim, não ter mais reclamações. O comediante, no seu vídeo divulgado no YouTube, ainda recomenda que um grupo de uma rede social se torne um reality show. Logicamente, na brincadeira.

Por fim, o comediante convidou a população de Águas Claras para o show, que vai acontecer no domingo (20/2), no Teatro da Caesb, às 20h. Os valores dos ingressos são de R$ 60,00 a R$ 120,00, e a classificação indicativa é a partir dos 16 anos.

