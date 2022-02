Bombeiro do DF é espancado após sair de bar, em Arniqueira

Um bombeiro foi espancado por, pelo menos, três pessoas em um hotel localizado na região de Arniqueira, no último fim de semana. As agressões, que foram filmadas por câmeras de segurança do estabelecimento, mostraram que o rapaz recebeu chutes, socos e, por fim, foi arremessado de uma escada.

De acordo com o militar, que preferiu não se identificar, ele estava em um bar comemorando o aniversário de um amigo, quando a suposta perseguição começou. “Me dirigi ao caixa para pagar a conta e na fila o rapaz me ameaçou. Não entendi o que ele falou, mas foi algo relacionado a “vou te pegar”. Paguei a conta e percebi a movimentação estranha. Falei para o segurança que queria esperar lá, mas ele disse que não podia porque depois que paga tem que sair”, relatou.

Do lado de fora, o homem foi surpreendido por um dos agressores com um soco. “Foi tudo muito rápido e fiquei desorientado. Vi que tinham três pessoas (amigos do primeiro agressor) e corri por uns 20 metros, encontrei uma porta e entrei”, falou o bombeiro. Veja o vídeo.

Ao portal Correio, a vítima contou que ao perceber que o lugar era seguro, bateu nas portas pedindo socorro, mas ninguém abriu. Após alguns minutos, ele conseguiu entrar no banheiro do hotel e tentou ligar para a polícia a fim de pedir socorro. Os três agressores e uma mulher aparecem nas imagens procurando o homem.

No vídeo, é possível ver o grupo tentando arrombar a porta onde o bombeiro estava escondido. “Quando ouvi eles vindo, tentei segurar a porta, mas eles arrombaram, me puxaram e começaram a me agredir. Me jogaram no chão, me chutaram, deram murros com uma lata de cerveja e me jogaram do alto da escada. Quando caí, eles continuaram me batendo e eu desmaiei”, relatou.

Depois de ser agredido, os suspeitos fugiram. O militar, que estava inconsciente, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). Com fraturas na costela, dois cortes na cabeça, na região dos olhos, testa, nariz quebrado, escoriações nas costas e lombar, a vítima disse estar traumatizada.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.