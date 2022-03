Águas Claras fica em segundo em nova etapa do Hackathon

Com a participação de representantes de Taguatinga, Vicente Pires, Estrutural, SIA, Águas Claras, Arniqueira, Guará I e II, Cruzeiro, Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Noroeste, Lago Sul e Lago Norte, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese-DF) realizou a quarta e última fase do Hackathon “O DF que a gente quer”. O evento, que tem a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), teve esta etapa de conclusão promovida no último sábado (19).

Dividido em quatro eventos, nos meses de fevereiro e março, o Hackathon envolveu todas as 33 regiões administrativas do DF, onde a população de cada cidade mapeou seus “tesouros” locais e escolheu aqueles com potencial de se transformarem em riquezas de desenvolvimento socioeconômico regionais.

“Estamos orgulhosos de fomentar esse projeto. Todas as iniciativas dialogam com o momento e objetivos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é conhecer e reconhecer as vocações, áreas de interesse, polos e áreas de desenvolvimento econômico do DF, contribuindo inclusive para o levantamento de dados estruturados dessas regiões”, destacou o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico, Alvimar Camacam, um dos jurados no evento.

Nesta quarta e última fase do Hackathon, a entusiasmada equipe da Estrutural conquistou o primeiro lugar com um projeto de parceria público-privada para a criação de uma usina reciclável na região, para o reaproveitamento da sobra do lixo que o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) não consegue processar.

Águas Claras

Águas Claras conquistou o segundo lugar, com o projeto de um centro de cultura e economia criativa; e o projeto do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), para criação do Centro de Entretenimento do DF (um polo cultural e gastronômico na única região administrativa que não possui residências), ficou em terceiro.

Vicente Pires ficou com a menção honrosa com o projeto de criação do app Super Condomínio, onde a cidade seria mapeada com a criação de redes de articulações para integrar os condomínios e comerciantes da região.

Os melhores projetos das quatro fases do Hackathon “O DF que a gente quer” para o aproveitamento dessas e outras riquezas serão apresentadas e premiadas em um evento no auditório do Museu Nacional, próximo à Rodoviária do Plano Piloto, no próximo dia 26 de março, às 15h.

Para mais informações, acesse odfqueagentequer.org.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.