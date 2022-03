Estudante de escola pública do DF plantam árvores no Parque de Águas Claras

Estudantes do primeiro ano do Ensino Médio do Centro Educacional 4 do Guará participaram nesta terça-feira (22) – Dia Mundial da Água – do plantio de 50 mudas nativas no Parque Ecológico de Águas Claras. O evento contou com a presença do secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal, Sarney Filho.

“Cada vez mais, o mundo precisa se conscientizar de que as mudanças climáticas vieram para ficar. Então, não devemos apenas evitar as emissões de gases de efeito estufa, mas fazer adaptações”, disse o secretário. “Plantar árvores significa, hoje, plantar água. É por isso que estamos fazendo este evento com os jovens. O futuro pertence a eles”.

A ação faz parte do Projeto CITinova de desenvolvimento urbano sustentável e tecnologias inovadoras, executado pela Secretaria do Meio Ambiente do DF. Participaram 55 alunos e integrantes do Instituto Voluntários do Parque de Águas Claras.

“Aqui tem uma concentração muito grande de prédios e poucas árvores. O plantio de novas árvores ajuda no clima e até mesmo no córrego que passa aqui e faz parte da Bacia do Paranoá”, afirmou a estudante Letícia Lorraine Maia, de 15 anos. Já Maria Clara Vieira, 16, destacou o significado do plantio para ela: “Esta árvore aqui vai ajudar muitas pessoas no futuro”.

Os alunos também assistiram à palestra Recuperação de Nascentes e Áreas de Preservação Permanente, abordando a manutenção, monitoramento e custos. A atividade fez parte da disciplina de Educação Ambiental e o plantio serviu de aula prática.

“Foi maravilhoso”, disse o professor Roberto Rodrigues Luciano, que acompanhou a turma. “Nós, professores, ficamos muito em sala de aula, envolvidos com a burocracia. Então, quando temos uma oportunidade como esta, de vir a campo, acrescenta muito”, contou.

O Instituto Brasília Ambiental, responsável pela gestão do parque, também estava presente, representado pela superintendente de Unidades de Conservação do DF, Rejane Pieratti.

O CITinova é um projeto multilateral executado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Os recursos são do Global Environment Facility (GEF), com implementação a cargo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). A execução no DF se dá por meio da Sema, em parceria com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE).

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.