Imagens de drone mostram obra da evolução da terceira saída em Águas Claras

Imagens de drone mostram os trabalhos da construção da terceira saída de Águas Claras. A etapa já desfez parte da ciclovia, e fechou a entrada do parque de Águas Claras em sentido a EPTG. Apesar de iniciada, não há previsão para término das obras.

De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), a obra, que é esperada por moradores há quase 5 anos, vai beneficiar 150 mil moradores e gerar 300 empregos. A nova futura saída fica entre a rua das Carnaúbas e a EPTG. Um drone, registrado pelo youtuber “Wagner Dco”, mostra a evolução das obras. Veja o vídeo.

Nas filmagens, mostram a bacia de contenção que abastecia a região de Vicente Pires no período de seca. Anteriormente, a bacia foi alvo de impasses por parte do Brasília Ambiental e DER-DF, porque ficava no caminho da pista. Ao todo, cerca de R$ 14 milhões serão investidos, em uma pista com extensão de 1,8km. Parte do Parque Ecológico de Águas Claras será afetada pela obra.

“Fico feliz em ver uma cidade tão nova como Águas Claras recebendo essa quantidade de obras”, declarou o governador Ibaneis Rocha, quando assinou a ordem de serviço em novembro passado. “Isso mostra o crescimento da cidade, das famílias. Está aí mais uma obra para colocarmos no nosso caderninho das 1.400 obras realizadas no DF”, concluiu.

