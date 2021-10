Águas Claras registra 65 milímetros de chuva nos últimos 7 dias

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

19/10/2021 19:35, atualizado às 19:47 de 19/10/2021

Nos últimos 7 dias, Águas Claras registrou 65,54 milímetros de chuva, segundo a estação meteorológica de Águas Claras. Para os próximos dias, segundo o Climatempo, a chuva pode acontecer a qualquer momento do dia e deve vir acompanhada de raios e fortes rajadas de vento.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima para esta quarta-feira (20) ficará em torno de 28ºC na capital. A temperatura mínima, segundo o instituto, vai ficar entre 19ºC a 2oºC. No monitoramento, a tendência é que o clima seco predominante em grande parte do ano no Distrito Federal volte ainda em outubro, mais precisamente na próxima quarta-feira (27), onde os indicadores apontam que a chance de chuva é remota.

Tradicionalmente, os meses chuvosos no Distrito Federal são de novembro a março. Este período é extremamente importante para dar trégua aos reservatórios da capital federal que, apesar de estarem acima da média estipulada pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa), necessitam de chuvas para manter o nível.

Reservatório do Descoberto

Nível atual | Nível ideal

56,5% | 50,0%

Reservatório do Santa Maria

Nível atual | Nível ideal

83,9% | 69,0%

Cuidados

No período de chuva, todo condutor deve ter:

Redobrar a atenção.

Reduzir a velocidade.

Aumentar a distância dos demais veículos.

Redobrar o cuidado em curvas e frenagens.

Manter os faróis baixos acesos, mesmo durante o dia.

Evitar passar sobre poças ou lugares com acúmulo de água.

Manter as palhetas do limpador de para-brisas em bom estado.

Manter os vidros limpos, desengordurados e desembaçados.

Manter pneus, freios e faróis em bom estado.

Para motociclistas e condutores de veículos de duas ou três rodas: usar roupa apropriada, como capa ou macacão impermeável.

Em casos de emergências ou situações de risco, é recomendado entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.