Batalhão da PM de Águas Claras vai receber reforço de policiais recém-formados

Por Pablo Giovanni | Foto: Vinicius de Melo/Agência Brasília

19/10/2021 19:50, atualizado às 20:01 de 19/10/2021

Policiais militares irão se apresentar para o comandante do 17° Batalhão de Polícia Militar nos próximos dias. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, 491 policiais recém-formados vão reforçar a segurança de todas as regiões administrativas com operações de patrulhamento ostensivo, contribuindo para a redução de indicadores criminais nas ruas e avenidas das regiões.

“Foram incorporados 491 novos policiais à corporação. Por questões de segurança, não podemos divulgar o quantitativo designado para cada batalhão. Ressaltamos que, a distribuição do efetivo foi realizada baseando-se no índice de criminalidade de cada região”, afirmou a PMDF em nota.

A administração de Águas Claras ressaltou, em nota, o trabalho das forças de segurança para a diminuição de indicadores criminais na cidade, além de reforçar que os trabalhos de segurança pública são efetuados pela própria Polícia Militar.

“A administração informa que os assuntos relacionados à segurança pública são direcionados ao 17° Batalhão da Polícia Militar, responsável por executar o policiamento ostensivo na cidade, bem como atender às ocorrências policiais dos moradores, preservar a ordem pública, dentre diversas ações. O batalhão disponibiliza aos cidadãos o número de WhatsApp, que funciona 24 horas, para casos de emergências no número (61) 99969-2814”, diz a nota.

