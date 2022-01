Águas Claras retoma vacinação contra Influenza após chegada de doses

A vacinação contra a Influenza volta a ser realizada nesta sexta-feira (07/01) em Águas Claras. Com a chegada de 4 mil doses e a distribuição nas regiões de saúde do DF, a sala de vacina dentro da administração regional aplicará o imunizante. O quantitativo, contudo, não é divulgado pela pasta.

Antes da distribuição em todas as regiões de saúde, a vacinação contra a gripe estava limitada em alguns pontos de Sobradinho, Planaltina, Asa Sul, Gama e Santa Maria nesta quinta-feira (06/01). Com a distribuição das doses, a Secretaria de Saúde afirmou que não haverá reposição caso as doses voltem a acabar. De justificativa, a pasta afirmou que aguardará a campanha nacional, que deve começar em abril.

“Novas vacinas contra a influenza só serão recebidas a partir do lançamento da campanha de 2022 contra essa síndrome gripal, como ocorre todos os anos entre o final de março e início de abril. O envio dessas novas doses e a definição do período de início da campanha são definidos pelo Ministério da Saúde”, informou a pasta.

Entenda

Com o repasse de 4 mil doses da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB-DF), a Secretaria de Saúde do DF distribuiu as doses nas regiões de saúde que estão sem o imunizante ou com o estoque próximo do fim. “Fomos surpreendidos com a informação que o Governo do Distrito Federal (GDF) tinha poucas doses disponíveis para a população. Decidimos, então, fazer essa boa ação para que a secretaria possa imunizar o mais rápido a população do Distrito Federal”, diz o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do DF (CAA-DF), Eduardo Uchoa Athayde.

