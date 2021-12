Anvisa libera, mas Saúde do DF aguarda orientação do ministério para vacinar crianças de 5 a 11 anos

Em nota, a Secretaria de Saúde respondeu que aguarda a orientação técnica do Ministério da Saúde para o início da vacinação infantil contra a covid-19, além do envio de doses específicas para esse público. A informação foi passada hoje (16/12) pelo secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar a aplicação de vacinas da Pfizer-BioNTech em crianças de 5 a 11 anos de idade. De acordo com o gestor, atualmente o Distrito Federal tem aproximadamente 268 mil moradores nessa faixa etária.

Durante a coletiva de imprensa, Pafiadache ressaltou os números da vacinação, especialmente com as ações criadas para facilitar o acesso, como o posto fixo montado na Rodoviária do Plano Piloto que, nesta semana, passou a funcionar das 7h às 20h.

Somente na segunda-feira, mais de 650 doses foram aplicadas no local. “Onde houver uma concentração de pessoas por algum motivo, vamos colocar um posto de vacinação”, afirmou o gestor anunciando a instalação de estruturas semelhantes no Aeroporto Internacional de Brasília e no evento Brasília Iluminada.

Influenza

A chefe do Cievs-DF também esclareceu sobre o monitoramento do vírus Influenza A H3N2. Nesta quinta-feira, a Secretaria de Saúde confirmou o primeiro caso de infecção pelo vírus em um morador do DF. No entanto, a contaminação e notificação do caso ocorreu no estado de São Paulo.

“Não é necessário criar pânico. O que a população precisa é cumprir as recomendações normais para as doenças respiratórias, como higienização das mãos e o isolamento”, indicou Priscilleyne. No cenário de pandemia de covid-19, em caso de sintomas também é necessário fazer o exame para descartar ou confirmar o novo coronavírus e procurar atendimento médico em caso de piora dos sintomas.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.