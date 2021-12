Saúde identifica mais dois casos da nova variante do covid-19 no DF

A Secretaria de Saúde divulgou, na manhã desta sexta-feira (17), que o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF) identificou, por meio de sequenciamento genômico, dois casos positivos da variante Ômicron. Trata-se de um casal de viajantes que chegou a Brasília, na segunda-feira (14), em voo direto de Cancún para a capital federal. Os dois ingressaram no DF com teste negativo e a mulher fez novo exame, ainda na manhã de segunda-feira, cujo resultado foi positivo para covid-19.

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde-DF (Cievs-DF) foi acionado pelos viajantes e coletou o teste PCR dos dois. As amostras foram sequenciadas pelo Lacen-DF, o resultado foi divulgado no fim da manhã desta sexta-feira e encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz, referência pelo Ministério da Saúde, para validação.

O homem, com faixa etária de 20 a 29 anos, e a mulher, de 30 a 39 anos, estão com sintomas leves e seguem em isolamento. Ambos estão vacinados com duas doses da Pfizer.

O Cievs-DF aguarda a lista, a ser encaminhada pelo Ministério da Saúde, das pessoas que estavam nesse mesmo voo para monitorar aqueles que se sentaram próximos aos dois viajantes.

Cievs-DF e Lacen-DF possuem protocolo para monitoramento, neste momento, de todos os casos com suspeita de covid-19 vindos de voos internacionais.

Nesta sexta-feira (17), um novo viajante de voo internacional teve sua amostra confirmada para covid-19 e o sequenciamento foi iniciado para identificação da variante. Trata-se de um passageiro vindo do Canadá, após ter feito conexão no Panamá.

