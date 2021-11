Arniqueira: campanha do Novembro Azul começa no sábado (27)

No próximo sábado (27), das 8h às 16h, a Administração Regional de Arniqueira, em parceria com o Centro Universitário ICESP, preparou um dia para cuidados com a saúde da população, especialmente para os homens, já que o mês de novembro é dedicado à campanha Novembro Azul. Haverá corte de cabelo, barba e bigode, orientação e conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata, além do exame de PSA, onde é feita a coleta do sangue para possível identificação da doença.

A ação disponibilizará gratuitamente:

60 senhas para o exame de PSA (exame de sangue preventivo)

Hidratação e higienização da pele

Aferição de glicemia e pressão

Orientação jurídica

Corte de cabelo pelo Senac

Fisioterapia com Ventosaterapia, Auriculoterapia, avaliação postural da pisada e flexibilidade

Orientações sobre saúde bucal

Atendimento psicológico.

Haverá ainda atendimentos nas áreas de clínica geral, oftalmologista, audiometria e nutricionista. E para as mulheres serão oferecidos 40 exames de papanicolau (exame ginecológico de citologia cervical realizado como prevenção do câncer do colo do útero).

A administradora regional de Arniqueira, Telma Rufino, ressalta a importância dessa ação, “o mês de outubro e novembro é marcado pelo cuidado com a saúde, tanto da mulher como do homem, então fizemos essa parceria com o Icesp no intuito de levar para mais próximo da população, ações de saúde e autocuidado, principalmente dos homens. E temos que, como governo, desmistificar a ideia de que homem não precisa de cuidados. Estamos aqui para levar essa conscientização e cuidado aos homens da nossa cidade. Se cuidar também é coisa de homem, e a prevenção é o melhor caminho para garantir a saúde plena”.

É importante ressaltar que os atendimentos serão por ordem de chegada mediante distribuição de senhas e apresentação de documento pessoal com foto. Especificamente para o exame de papanicolau há condições que impedem a coleta do material, procure orientações no local. As equipes vão orientar as mulheres.

