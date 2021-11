Arniqueira: Codhab estende prazo para entrega de documentos de imóveis

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) decidiu estender o prazo para que moradores enviam os documentos para titulação definitiva dos imóveis do Riacho Fundo II e Samambaia. Em Arniqueira, o início do recolhimento da documentação começa no próximo mês.

A Codhab vai analisar os documentos e habilitar os ocupantes para doação ou venda direta, de acordo com os requisitos estabelecidos na legislação. Posteriormente, a companhia providenciará a emissão das escrituras públicas, de modo a promover a transferência da propriedade para o morador de maneira definitiva.

Os trabalhos do programa Regulariza DF já estão sendo empreendidos em Samambaia, Estrutural, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Riacho Fundo II, conforme o edital nº 1/21.

Confira, baixo, as datas para a coleta de documentos. Riacho Fundo II

De 2/12 a 30/12. Informações: regularizariachofundo2@codhab.df.gov.br

Samambaia

De 21/12 a 21/1/2022. Informações: regularizasamambaia@codhab.df.gov.br

Arniqueira/Areal

de 9/12 a 17/12. Informações: regularizaareal@codhab.df.gov.br. A documentação necessária deverá ser apresentada presencialmente na administração regional da respectiva região, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h. Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone (61) 3214-1883.

