Arniqueira promove brincadeiras, esporte e muita música no Areal, no fim de semana

A Administração Regional de Arniqueira preparou um evento para o próximo sábado (9), totalmente gratuito, em comemoração ao segundo aniversário da região administrativa. A ação social, cultural e de lazer será realizada na Praça da QS 6, no Areal, atrás do Centro de Ensino Fundamental Vila Areal, a partir das 8h30.

O evento contará com várias atrações para toda a família. Pela manhã, ocorrerão apresentações musicais com parceiros voluntários da região: Lili Leon (acordeon); Renata A Pianista (piano solo); Kátia Oliveira e Lidia Nayde (duo de flautas) e Eliz Cardoso (canto). Também haverá apresentações de Calistenia (método de treino com exercícios que usam apenas o peso do corpo), com vários grupos locais, para os amantes desse esporte.

A ação contará ainda com a Tenda da Beleza, onde será ofertado corte de cabelo masculino e feminino. A Tenda da Saúde, em parceria com a Faculdade Icesp e Visão Hospital da Catarata, terá serviços de aferição de pressão arterial e de glicemia, orientação farmacêutica, doação de álcool gel, atendimento para tonometria, pressão ocular, orientações sobre diabetes, glaucoma, olho seco, catarata, visão após os 40 anos, alergia ocular, proteção dos olhos e muito mais.

Estará disponível no local do evento o espaço da Transitolândia, Escola Vivencial de Trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), com ações educativas que buscam a formação de cidadãos éticos, capazes de refletir sobre o contexto em que vivem para a construção de um trânsito mais seguro. A segurança no trânsito é um direito e responsabilidade de todos, assim, as ações educativas têm como objetivo principal a prevenção e a redução de acidentes.

A Administração Itinerante também estará presente no local para atendimento à população, com orientação jurídica, registro de demandas e manifestações via ouvidoria, orientação para abertura e licenciamento de empresas, por exemplo.

Outras atrações vão fazer a alegria dos moradores e das crianças, como recreação infantil, apresentação teatral com o Dr. Akazo, oficina das cores com pintura de rosto, oficina de grafite voluntária e batalha de MCs. No local estarão disponíveis brinquedos infláveis com distribuição de pipoca, algodão doce e cachorro-quente.

Com informações da Agência Brasília*

