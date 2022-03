Associação de Águas Claras faz baixo assinado para expulsar personal de Conselho de Educação Física

Moradores e síndicos de de Águas Claras buscam uma forma de expulsar Henrique Paulo Sampaio Campos, 49 anos, do Conselho de Educação Física, após agressão ao jornalista Wahby Khalil, que é síndico do Luna Park. Um abaixo-assinado publicado no perfil da rede social da Associação de Moradores de Águas Claras (AMAC), nesta quarta-feira (23), pede assinaturas pela saída do personal do conselho, que já conta com quase 700 assinaturas. A frente é liderada pelo subsíndico do condomínio Marcos Laterza.

Repúdio

Em nota de repúdio, o presidente da Comissão Nacional de Direito Condominial Anderson Machado reforçou a união pela causa. “É inadmissível que ainda haja esse tipo de agressão em condomínios, não só esse caso, como outras agressões que tenham ocorrido a síndicos Brasil afora. Então, na condição de comissão e membros, vou ajudar e orientar os demais síndicos e orientadores no que precisarem em relação a evitar esses atos de agressões”, afirma.

Na manhã desta quinta-feira (24/3), o síndico interino se encontrou com o titular, que está em recuperação e sofrendo com dores de cabeça. “Fiquei feliz de vê-lo melhorar, ele tem se recuperado bem e já não tem aquele pensamento de perdão. Ele diz que ‘perdoar a gente perdoa, mas não tem que deixar isso continuar acontecendo’. Ele ainda está um pouco atordoado com a situação”, relata.

Acesse o baixo assinado clicando aqui

Com informações do Correio Braziliense*

