Ibaneis anuncia ordem de serviço para construção de restaurante comunitário em Arniqueira

Arniqueira vai ganhar um restaurante comunitário com capacidade para servir 2 mil refeições por dia. A ordem de serviço que autoriza a construção imediata foi assinada pelo governador Ibaneis Rocha nesta sexta-feira (25). Além dessa obra, o chefe do Executivo assinou a implementação do sistema de esgotamento sanitário da Quadra 10 da cidade.

Para viabilizar mais um restaurante comunitário, o Governo do Distrito Federal (GDF) vai investir R$ 4,9 milhões. O espaço será erguido na QS 09, Lote 03, Avenida Águas Claras, em uma área de 6,5 mil m².

“Temos a missão de transformar Arniqueira em uma cidade, ela precisa de uma regularização fundiária”, disse o governador. “As necessidades aqui são tão grandes que temos que implementar tudo aqui dentro: restaurante comunitário, feiras, unidade básica de saúde, escolas e administração. Daremos início a todas essas obras ainda este ano, tudo para que a população possa dizer com orgulho que mora em uma cidade que tem tudo de que precisa.”

Durante a agenda na cidade, o governador visitou os terrenos onde serão construídas a UBS, o Centro de Ensino e Feira Permanente, todos em terreno atrás da administração regional.

A obra do restaurante está a cargo da Novacap e o salão terá 288 lugares, com capacidade para atender até mil pessoas. No local serão servidos tanto o café da manhã a R$ 0,50, das 7h às 8h30, quanto o tradicional almoço, a R$ 1, das 11h às 14h. Pessoas em situação de rua atendidas pelo Serviço de Abordagem Social da Sedes têm acesso gratuito às refeições.

O novo restaurante ficará nas proximidades do atual Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (Saif), que atende 100 pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, tanto em situação de rua quanto em desabrigo.

Reformas

Nas dependências desta unidade, há um antigo refeitório que será reformado para alocar o novo restaurante. “Essa obra é muito importante”, avalia o diretor-presidente da Novacap, Fernando Leite. “Ela tem uma localização privilegiada, e com esse restaurante vamos atender não só Arniqueira, mas também o Areal e Taguatinga, seguindo o padrão dos restaurantes comunitários da Sedes [Secretaria de Desenvolvimento Social]. Vamos reformar a instalação existente e transformar num belíssimo restaurante comunitário.”

Em Arniqueira, o espaço é aguardado com muita ansiedade. “Estamos esperando há muito tempo esse restaurante”, reforça a administradora da cidade, Telma Rufino. “É uma questão social, porque temos muitas famílias carentes na região”.

O DF conta atualmente com 14 restaurantes comunitários. Em 2021, foram servidas 7,9 milhões de refeições nesses espaços. Além de Arniqueira, o GDF está construindo um restaurante no Sol Nascente/Pôr do Sol. O prédio terá uma área edificada de 1,5 mil m² e poderá fornecer cerca de 2,5 mil refeições por turno. Além desses dois, mais três unidades devem ser construídas, totalizando cinco novos restaurantes.

“Vamos reformar também o refeitório da Unaf [Unidade de Acolhimento para Adultos e Famílias], que acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade”, anunciou a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha. “Esse restaurante era pedido há 14 anos, antes mesmo de Arniqueira se transformar em uma região administrativa, e vem para reforçar a nossa política de proteção social à população. E o valor é o mesmo de 21 anos atrás, de R$ 1.”

Infraestrutura

A agenda do governador Ibaneis Rocha em Arniqueira também contemplou a autorização para implantação do esgotamento sanitário da Quadra 10. “Essa é a primeira obra de infraestrutura em que a Terracap vai investir aqui”, disse o presidente da Terracap, Izídio Santos. “A exemplo do que foi Vicente Pires, estamos levando infraestrutura para a cidade toda. Outras obras serão feitas”.

A cidade conta com 46 mil habitantes e abrange uma área de 1,3 mil hectares, que envolve os bairros Setor Habitacional Arniqueira, Areal quadras 6 a 11, Quadra 7 (exceto a área da Universidade Católica de Brasília) e Área de Desenvolvimento Econômico (ADE).

No início dos anos 1990, a área – um conjunto de chácaras – cresceu desordenadamente e passou a ser um núcleo habitacional no início dos anos 2000. Foi somente na atual gestão que Arniqueira se transformou em uma cidade e passou a receber a atenção que merece para se desenvolver. “Essa cidade, para ter identidade, precisava de obras como as que estão sendo feitas aqui e as anunciadas”, reforçou a deputada federal Celina Leão.

