Carro tomba após bater em ônibus em avenida de Águas Claras; veja fotos Um carro capotou após bater em um ônibus, na manhã desta segunda-feira (4), na rotatória da entrada de Águas Claras, no Distrito Federal. O motorista do carro foi conduzido ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), com escoriações leves e dores nos ombros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem, de 41 anos, estava consciente e estável. O motorista do ônibus, de anos 53, e os passageiros não se feriram. O trânsito ficou interrompido em uma das faixas, durante o atendimento do Corpo de Bombeiros. Os militares empregaram duas viaturas e oito militares para atender a ocorrência.

