CERRADO CULTURAL PRODUÇÕES APRESENTA: STAND UP COMEDY com MOISÉS LOUREIRO

Dos palcos de grandes teatros, entre textos cômicos revisitados, atuais e piadas inéditas, o ator e humorista Moisés Loureiro chega ao Espaço Cultural Renato Russo, para apresentar novo projeto “Fazendo o que dá”.

Nesse espetáculo adaptado para espaços menores, Moisés tenta fazer um pouco do que fazia nos grandes teatros quando esses ainda podiam ser visitados. Agora sem os recursos dos grandes palcos e estruturas, o comediante tenta voltar à rotina de shows fazendo o que dá…



SERVIÇO:

Show de stand up comedy com Moisés Loureiro

Local: Espaço Cultural Renato Russo 508 sul

Data: 21 de fevereiro

Show: 20h

