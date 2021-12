Chuva deixou shopping em Águas Claras alagado no fim de semana passado; veja vídeo

A chuva registrada no último fim de semana em Águas Claras deixou a sala de alimentação Vista Shopping, localizado na quadra 101, completamente alagada. Nas filmagens divulgadas nesta quinta-feira (16/12), não havia ninguém no momento em que a água invadiu parte da sala de alimentação. Para esta sexta-feira (17/12), a expectativa é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no DF. Procurada, o Vista Shopping não respondeu aos nossos contatos.

Chuvas

Desde o início de dezembro, as chuvas no DF já atingiram 70% do volume esperado na estação do Sudoeste, o que corresponde a 167,4 mm, segundo o Inmet. Em Brazlândia, ponto com o maior registro de chuvas da capital, as chuvas para dezembro estão em 80%, com 192,4 mm. Vale destacar que a média esperada para o mês inteiro é de 241,5 mm.

Cuidados

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.