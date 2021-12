Com chegada de remessa, Ibaneis anuncia início da aplicação da dose de reforço da Janssen para sexta-feira (10/12)

Por Pablo Giovanni | Foto: Breno Esaki/Agência Saúde DF

09/12/2021 03:16, atualizado às 04:21 de 09/12/2021

A partir desta sexta-feira (10/12), os locais de vacinação no Distrito Federal poderão aplicar a dose de reforço da vacina da Janssen para quem foi imunizado com o mesmo imunizante até 30 de junho. Para se imunizar com a vacina, é necessário levar documento oficial de identificação com foto e o cartão de vacinação. A decisão foi publicada pelo governador Ibaneis Rocha, no Twitter, após a chegada de 10.250 doses do imunizante nesta quarta-feira (08/12).

“O DF recebeu, na tarde de hoje, 10.250 vacinas da Janssen. Essa é a primeira remessa enviada pelo @minsaude para ser aplicada como dose de reforço para quem já havia recebido a dose única desse imunizante”, disse o chefe do Executivo local. “Como a orientação do Ministério é que a dose de reforço da Janssen seja aplicada de 2 a 6 meses após a pessoa ter sido vacinada pela primeira vez, esse quantitativo recebido será para atender no DF aqueles que foram vacinados até o dia 30/06”, reiterou o governador.

Ao todo, o Distrito Federal aplicou 58.362 doses da Janssen, com priorização de determinados grupos, como trabalhadores da rede pública de ensino, população privada de liberdade, catadores de materiais recicláveis e população em situação de rua. Esse público deve receber a dose de reforço da Janssen nos próximos meses.

Nova remessa da Pfizer

Ibaneis Rocha também afirmou, nas redes sociais, que o DF recebeu nova remessa da Pfizer. Esta, contudo, será para a aplicação de segunda dose. “Recebemos na tarde de hoje 32.760 vacinas da Pfizer para aplicação como segunda dose”, disse.

