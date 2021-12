Skatistas testam pista revitalizada da praça das Ararás, em Águas Claras; saiba qual é a avaliação

Por Pablo Giovanni | Foto: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília

09/12/2021 06:01, atualizado às 06:14 de 09/12/2021

Com a decisão do governador Ibaneis Rocha (MDB) em ampliar por mais um mês o Renova-DF em Águas Claras, alguns espaços ainda da primeira etapa do programa passam por ajustes, como pinturas e manutenções. O pista de skate da praça das Ararás, na quadra 107, por muito tempo, foi alvo de críticas pela falta de cuidado dos órgãos responsáveis. Com a entrega do espaço pintado à cores de amarelo e azul e alguns ajustes em pontos desnivelados, a pista está aberta ao público e com um evento de skate programado para o próximo sábado (11/12).

Para quem usa a pista como modalidade bowl, que lembra as piscinas vazias californianas nos anos 70 onde precisa da criatividade de cada skatista, comemoraram os serviços dos colaboradores do Renova-DF. “A pista estava muito ruim. Deram uma melhorada, principalmente em alguns buracos que apareceram ”, observou o estudante Samuel Braga, 18 anos.

De acordo com o professor Paulo Vitor Rodrigues, 33, agradeceu aos trabalhos do Renova-DF, além de outras benfeitorias como a iluminação da quadra. “A pista de skate está ficando muito boa. Arrumaram também a quadra poliesportiva, a praça está toda com iluminação de LED. Ficou tudo muito bom”, comenta.

O trabalho realizado pelos colaboradores do Renova-DF é bem elogiado dentro da administração de Águas Claras. “Veio como uma novidade que ampliou o trabalho. Muitas vezes só a nossa mão de obra não dá conta das demandas, então é um reforço. A comunidade tem gostado, o trabalho é ótimo, tendo em vista que não é algo profissional”, ressalta o coordenador de Licenciamento, Obras e Manutenção da Administração Regional de Águas Claras, Edivan Marinho.

O programa

O Renova-DF consiste na oferta de cursos práticos de qualificação social e profissional, nas áreas de jardinagem e construção civil, com o apoio de uma unidade móvel. Ministrados pelo Senai e integrados às atividades de conservação do patrimônio público, os cursos proporcionam novas habilidades ao trabalhador, de forma a torná-lo apto a atender as exigências do mercado. Os alunos também aprendem a fazer higienização e limpeza, manutenção e recuperação dos equipamentos públicos.

Os alunos estudam quatro horas por dia, de segunda-feira a sexta-feira, e têm direito a benefícios, como auxílio pecuniário no valor equivalente a um salário mínimo mensal (R$ 1.100), vale-transporte e seguro contra acidentes pessoais.

Para o administrador de Águas Claras, André Queiroz, “o Programa Renova-DF além de ser um programa de qualificação social e profissional, é um ato de cidadania.”

