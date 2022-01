Com estoque zerado, doses da vacina contra gripe acabam em Águas Claras

A Secretaria de Saúde admitiu, em nota enviada à imprensa na terça-feira (04/01), que os estoques de vacina contra a Influenza estão quase zerados na rede pública de saúde, logo que, a procura nos últimos dias aumentou. A sala de vacinas em Águas Claras, dentro da administração regional, já não possui doses contra a gripe e não consta mais em locais de vacinação para quinta-feira (06/01).

“Hoje (04/01), algumas regionais de saúde até zeraram os estoques e não têm como reabastecer, pois todas as vacinas contra a gripe da Rede Central de Frio já foram distribuídas para as sete superintendências. Esse é o caso da Região de Saúde Oeste, que não tem qualquer dose em suas unidades. A região Sudoeste possui somente 10 doses da vacina contra a gripe”, detalhou a pasta de saúde. Águas Claras faz parte da Sudoeste.

Para amenizar a situação, a Ordem dos Advogados do DF (OAB-DF) vai doar 4 mil doses da vacina Influenza ao GDF. As doses são remanescentes da campanha de imunização em advogados e familiares dos bacharelados, através de uma parceria com o Instituto Butantan. “Fomos surpreendidos com a informação que o Governo do Distrito Federal (GDF) tinha poucas doses disponíveis para a população. Decidimos, então, fazer essa boa ação para que a secretaria possa imunizar o mais rápido a população do Distrito Federal”, diz o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do DF (CAA-DF), Eduardo Uchoa Athayde. Águas Claras deve ser contemplada com a chegada das doses.

Casos da Flurona

O cenário, sem doses, ficou mais preocupante ainda com a confirmação de 26 casos da Flurona — coinfecção de influenza e covid-19. Vários hospitais, sejam públicos ou particulares, registraram altas nos índices de atendimentos por gripe ou covid-19. A Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), contudo, descartou surto de gripe no DF na segunda-feira (03/01).

O DF registrou oito casos de infecção pelo vírus influenza em 2021, sendo três de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) confirmados como Influenza A H3N2 e cinco não subtipados.

Butantan fabrica novas doses

Diante do intenso aumento de casos de gripe no Brasil, principalmente causados pela influenza H3N2, o Instituto Butantan está produzindo uma nova vacina contra a gripe que irá conter essa cepa do vírus e o subtipo Darwin. De acordo com o Butantan, os imunizantes serão distribuídos no Sistema Único de Saúde (SUS) já em 2022.

A nova vacina contra a influenza será trivalente, composta pelos vírus H1N1, H3N2, do subtipo Darwin, e a cepa B. Segundo o instituto, o imunizante será importante para combater o surto de influenza H3N2 que atinge o Brasil e conter o espalhamento do vírus.

O Butantan já produz 80 milhões de doses de vacina contra influenza que são utilizadas na campanha nacional de vacinação. No entanto, por ser uma doença sazonal, o imunizante contra a gripe é atualizado a cada ano com base em relatórios da Organização Mundial da Saúde (OMS) que apontam os três subtipos do vírus influenza que mais circularam no último ano no hemisfério Sul.

Nessa nova versão da vacina, a H1N1 é a única cepa que continua presente na substância. O Butantan produz o imunizante contra a gripe em uma fábrica própria que produz separadamente os Ingredientes Farmacêuticos Ativos (IFA) das três cepas que, posteriormente, são misturados em uma outra fábrica de formulação e envase. As variantes do vírus são importadas da Europa.

“Já produzimos 100% do IFA do H1N1 em setembro. Estamos em vias de terminar o IFA da cepa B e em janeiro começamos a produzir o IFA do H3N2. Na primeira quinzena de fevereiro está previsto o início das formulações e do envase”, informou o diretor de produção do Instituto Butantan, Ricardo Oliveira.

De acordo com o instituto, uma versão tetravalente da vacina da gripe, que contém duas cepas de vírus A e duas cepas do vírus B, também está sendo trabalhada. O imunizante deverá substituir a versão trivalente no futuro.

