Veja os pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (06/01)

Primeira dose: a vacinação para pessoas de 12 a 17 anos ocorre em postos espalhados pela capital federal. Para 18 anos ou mais, a vacinação também segue. Com a determinação da Secretaria de Saúde em 7 de dezembro, quem for se vacinar com a primeira dose poderá escolher de qual imunizante pretende tomar. Imunizantes da AstraZeneca e Coronavac apenas para maiores de 18 anos;

a vacinação para pessoas de 12 a 17 anos ocorre em postos espalhados pela capital federal. Para 18 anos ou mais, a vacinação também segue. Com a determinação da Secretaria de Saúde em 7 de dezembro, quem for se vacinar com a primeira dose poderá escolher de qual imunizante pretende tomar. Imunizantes da AstraZeneca e Coronavac apenas para maiores de 18 anos; Segunda dose: quem tomou Pfizer ou AstraZeneca na primeira etapa, poderá tomar a segunda dose caso tenha completado 8 semanas desde aplicação da primeira dose, ou seja: há 8 semanas ou 56 dias;

quem tomou ou na primeira etapa, poderá tomar a segunda dose caso tenha completado 8 semanas desde aplicação da primeira dose, ou seja: há 8 semanas ou 56 dias; Dose adicional de Janssen: para quem tomou a dose única há pelo menos dois meses;

para quem tomou a dose única há pelo menos dois meses; Dose de reforço: está aberta para pessoas com 18 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos quatro meses. Profissionais de saúde, que tomaram a segunda dose ou dose única em até cinco meses, também poderão receber a dose de reforço;

está aberta para pessoas com 18 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos quatro meses. Profissionais de saúde, que tomaram a segunda dose ou dose única em até cinco meses, também poderão receber a dose de reforço; Imunossuprimidos: Têm direito à dose adicional 28 dias após a segunda aplicação. Quem são os imunossuprimidos graves? Usuários de medicamentos com Metotrexato, Leflunomida, Micofenolato de mofetila, Azatiprina, Ciclofosfamida, Ciclosporina, Tacrolimus, 6-mercaptopurina, infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe ou Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe); Pessoas com imunodeficiência primária grave; Pacientes de quimioterapia para câncer; Trasplantados de órgãos sólidos e de células tronco e medula óssea; Pessoas com HIV e CD4 <350 células/mm3; Pacientes em hemodiálise; Pessoas com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas, como reumatológicas, autoinflamatórias e doenças intestinais inflamatórias.

Têm direito à dose adicional 28 dias após a segunda aplicação.

Vacinação gripe: qualquer pessoa pode tomar, desde que tenha seis meses de idade ou mais.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.