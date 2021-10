Comércios de Águas Claras poderão virar pontos de coleta dos Correios

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

18/10/2021 22:11, atualizado às 22:20 de 18/10/2021

Com a ampliação do horário de atendimento na agência dos Correios em Águas Claras, os Correios apresentaram, também na última semana, outra grande novidade: o edital de credenciamento de varejistas interessados em prestar serviços de captação e retirada de encomendas de clientes. O novo canal de atendimento chamado de “Ponto de Coleta” estará sendo implementado em estabelecimentos interessados de apenas três cidades do país, sendo Águas Claras uma delas.

Além de ofertar uma remuneração adicional aos prestadores, a iniciativa é potencializar as vendas dos estabelecimentos varejistas – com o aumento do fluxo de clientes e associação com a marca dos Correios. A grande aposta é ofertar mais comodidade aos clientes na postagem e retirada das encomendas, sem ter custo adicional no prazo de entrega.

“Donos de padarias, mercados ou algum outro comércio podem ser representantes dos Correios. O cliente vai ao comércio cadastrado, com a encomenda já paga pelo aplicativo dos Correios e o dono do estabelecimento recebe a entrega. Após isso, os Correios irão ao local coletar a encomenda e destinar a entrega ao destinatário”, explicou o superintendente dos Correios em Brasília, Luís Fernando Lavoyer.

Em um primeiro momento, a estatal permitiu a iniciativa para comércios varejistas interessados de Águas Claras, Sobradinho e da cidade de São Paulo (SP). Os requisitos estruturais para que as empresas sejam Pontos de Coleta são mínimos: um espaço físico para o atendimento aos clientes e armazenagem do estoque de encomendas; um aparelho celular (smartphone) com internet para acesso ao sistema dos Correios; e uma impressora jato de tinta, para a impressão dos rótulos dos objetos, se for o caso.

“Ao mesmo tempo, a estatal tem a sua rede de atendimento ampliada, ofertando mais comodidade para os seus clientes na postagem e retirada de suas encomendas, sem adicional no custo e no prazo de entrega”, afirmou a estatal.

Entenda mais sobre o edital e suas especificações no edital dos Correios.

