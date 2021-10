Não há prazo para bicicletas compartilhadas chegarem em Águas Claras, diz Semob

Por Pablo Giovanni | Foto: Lúcio Bernardo/Agência Brasília

18/10/2021 20:40, atualizado às 20:45 de 18/10/2021

Cidades lotadas com trânsito em tudo que é lugar, seja nas avenidas ou até em saídas de condomínios. Não precisei nem dizer o nome, mas automaticamente você mentalizou Águas Claras na sua cabeça.

Com 161 mil moradores, segundo dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), o cotidiano de Águas Claras é abarrotado de vários veículos em todas as esferas. Um dos refúgios para evitar o trânsito carregado, a “bike” compartilhada se tornou realidade para algumas regiões do Distrito Federal.

Lançado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), o novo sistema de bicicletas compartilhadas começou a operar na última semana e, segundo a empresa Tembici – responsável pela gestão das bicicletas -, na primeira semana de operação, o aplicativo da empresa registrou 1.364 viagens. O dia de maior movimentação foi no dia das crianças, onde o aplicativo listou 758 viagens.

A busca por meios de transportes alternativos, no entanto, ainda não deve chegar em Águas Claras através do sistema de bicicletas compartilhadas. De acordo com a Semob em contato com o DFÁguasClaras, a expectativa da pasta é disponibilizar, junto à Tembici, a oferta das bikes para as demais regiões administrativas. Esta expectativa, porém, não tem prazo definido pela pasta. Enquanto perdurar, haverá a instalação de novas estações na área central de Brasília.

“A Semob esclarece que a parceria firmada com a empresa Tembici prevê disponibilizar, gradativamente, um total de 70 estações e de 500 bicicletas na área central de Brasília. Cabe destacar que o sistema de bicicletas compartilhadas não gera custos para o governo. A empresa foi cadastrada e habilitada no chamamento público para a implantação, operação e manutenção do sistema de bicicletas públicas compartilhadas no DF”, afirmou a Semob, em nota.

