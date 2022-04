Construção de quebra-molas na Avenida Vereda da Cruz é aprovado pelo Detran

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) autoriza a implantação de mais um quebra-molas na altura da SHA, Conjunto 6, Chácara 426, na Avenida Vereda da Cruz, que atualmente passa por recapeamento. Por conta dessa obra, foram temporariamente retirados da via 11 outros redutores de velocidade.

O pedido partiu de um abaixo-assinado dos moradores. “A ausência dos quebra-molas fez com que as pessoas transformassem a avenida em uma pista de corrida”, avalia a administradora de Arniqueira, Telma Rufino. “Além dos redutores de velocidade antigos, solicitei alguns novos e a construção de estacionamentos e calçadas em um dos lados da avenida.”

Melhorias

A moradora da Chácara 477 Adriana Brasil da Silva contou que, devido ao grande fluxo de carros na Vereda da Cruz, chega a ficar dez minutos esperando para sair de seu condomínio pela manhã. “Mais um quebra-molas para este local é muito bem-vindo”, comemorou.

A diretora de Obras da administração local, Angélica Botelho, reforça: “Não só nos horários de pico, mas durante todo o dia, é intenso o tráfego no local”. A via, aponta ela, também é utilizada pelos moradores de Taguatinga, Águas Claras e Park Way.

Os trabalhos na avenida beneficiarão cerca de 60 mil veículos que trafegam pela região. Os serviços, orçados em R$ 400 mil, estão sendo executados com recursos da Novacap e divididos em duas etapas. Enquanto uma das faixas é recuperada, a outra fica livre para passagem de carros.

Posteriormente, as atividades serão invertidas para os reparos da pista no sentido contrário. Para garantir que essa logística seja executada sem interromper o trânsito, uma equipe do Detran-DF já está atuando no local.