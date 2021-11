Dois pontos em Arniqueira serão destinados ao Dia D de vacinação no sábado (20), diz Saúde

Por Pablo Giovanni | Foto: Sergio Lima/Poder 360

18/11/2021 20:00, atualizado às 20:00 de 18/11/2021

Entre os 28 pontos de vacinação espalhados pelo Distrito Federal para o Dia D, no sábado (20), dois desses locais serão em Arniqueira, cidade vizinha de Águas Claras. Em Águas Claras, a vacinação que começou em janeiro de 2021, as faculdades Uniplan e Unieuro se revezaram e foram os locais de vacinação escolhidos ao decorrer da campanha, em modelo drive-thru, pela secretaria de Saúde. Para a nova etapa, neste sábado (20), a pasta preferiu por não incluir pontos na cidade.

A iniciativa do Dia D de vacinação é levar a vacina para os braços da população maior de 18 anos que não tomaram a primeira dose. Os locais, segundo o governo local, foram decididos por grande movimentação, como feiras, espaços culturais e igrejas. Com auxílio do Ministério da Saúde, a segunda dose e a dose de reforço será aplicada em várias unidades básicas de saúde (UBSs) e na Feira dos Importados, no SIA. Estes e os demais postos funcionarão, em sua grande maioria, das 9h às 17h.

“O que preparamos é para quem está precisando da segunda dose e para aqueles que, por algum motivo, não se vacinaram com a primeira. Esperamos aplicar 200 mil doses no sábado (20) para reduzir esse abismo que ainda existe e avançar nas liberações que estão sendo feitas. E também para proteger a população, o mais importante. A gente aguarda, do Ministério da Saúde, novas remessas para reduzir as idades e garantir mais imunização e segurança para a população do DF”, afirma o governador do DF, Ibaneis Rocha.

Manuel Pafiadache, secretário de Saúde, destacou que a ideia é aumentar a cobertura vacinal da capital do país, levando os imunizantes aos braços dos brasileiros que não puderam se deslocar, ainda, a um dos pontos de vacinação. “Muitas pessoas não têm tempo de ir até o ponto de vacinação, pois trabalham durante todo o dia e, à noite, acabam tendo alguma dificuldade em procurar nossos pontos que estão abertos. No Dia D, queremos alcançar essas pessoas, levando a proteção contra a covid-19 até elas, seja enquanto tiverem fazendo suas compras nas feiras, passando pela rodoviária, ou para aqueles que trabalham nesses locais e ainda não foram vacinados”.

Durante a ação nas áreas movimentadas, uma busca ativa será realizada de modo a conferir com os frequentadores desses espaços se eles já receberam a primeira dose ou se estão no prazo para a segunda ou reforço. Caso o cidadão não tenha recebido a primeira dose, essa será oferecida. Se ele estiver no prazo para a segunda ou reforço e ainda não tiver tomado, os profissionais vão encaminhá-lo às unidades básicas de saúde mais próximas. A primeira dose dos adolescentes será oferecida nas UBSs.

