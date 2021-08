Estações de metrô de Águas Claras usam câmeras termográficas em ações de prevenção ao coronavírus

Por Pablo Giovanni | Foto: Metrô-DF/Divulgação

19/08/2021 11:30, atualizado às 11:40 de 19/08/2021

Um dos transportes públicos mais utilizados no Distrito Federal ao lado dos ônibus, o Metrô-DF deu início no começo de maio a instalação de câmeras termográficas ou câmeras térmicas, como são popularmente conhecidas, em estações da companhia.

Outros países já estão utilizando a tecnologia para combater o avanço do Covid-19, principalmente para o controle de novas variantes em circulação no mundo. Ao todo, segundo a companhia, foram investidos R$ 1,7 milhão em equipamentos, licenças de softwares, serviços de instalação, configuração, treinamento e assistência técnica e suporte na compra de 55 câmeras, sendo quatro instaladas nas duas estações da cidade (Águas Claras e Arniqueiras).

“A aferição da temperatura ocorre por vídeo e à distância, operacionalizada por câmeras especiais e software específico, de forma a facilitar aos operadores metroviários a identificação dos usuários que possam apresentar febre, e a respectiva orientação conforme os protocolos de segurança sanitária. Os equipamentos foram instalados antes dos bloqueios, portanto qualquer abordagem é feita antes que o usuário entre na área paga do sistema”, afirmou a companhia.

Apesar de aumentar o controle dos casos do novo coronavírus com a nova tecnologia, a greve dos servidores da companhia que completou quatro meses nesta quinta-feira (19) ainda pode corroborar no aumento de casos, já que o baixo número de trens em circulação põe em risco as pessoas que precisam usar o transporte público, na maioria das vezes com vagões cheios. Para evitar isso, a companhia afirma que reforçou a limpeza nos trens.

“O sistema de monitoramento térmico humano é mais uma medida prevista pela Companhia para garantir a segurança dos usuários e dos empregados neste momento de pandemia. Além disso, está mantido o reforço de limpeza dos trens a cada viagem e dos bloqueios e bilheterias a cada 30 minutos, bem como a desinfecção semanal com quaternário de amônio, uma vez por semana, em todo o sistema – incluindo trens, estações e o Complexo Administrativo e Operacional”, concluiu.

Variação de cores

A termografia por infravermelho é usada no mundo há mais de 60 anos para projetos de construção, atividades industriais e civis. Por esse avanço na tecnologia, escolas, shopping e lugares com grande circulação de pessoas utilizam dessas câmeras para identificar pessoas com alta na temperatura corporal – margem de erro de 0,5 – podendo identificar casos de Covid-19 e, com isso, evitar uma disseminação do vírus até que seja feito um diagnóstico comprovando ou não a existência do vírus no organismo.

A função chamada screening permite identificar, através de um sistema inteligente, partes-chave do rosto das pessoas e usar o software para fazer medições instantâneas com resolução espacial, o que permite o monitoramento de 1,5 a 3 metros de distância e ferramentas para melhorar precisão de medição. O resultado é uma imagem termográfica intuitiva e detalhada, onde tons frios (verde e azul) indicam temperaturas baixas, enquanto as quentes (laranja e vermelho) identificam temperaturas mais elevadas. O próprio software detecta e ajuda no controle.

O que é o coronavírus

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

