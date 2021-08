Ibaneis anuncia vacinação de adolescentes com 17 anos para terça-feira (24)

Com a previsão da chegada de mais 46.968 doses no fim de semana, o GDF vai abrir na próxima terça-feira (24) a vacinação contra a covid-19 para os adolescentes de 17 anos sem comorbidades. Neste primeiro momento, apenas a faixa etária em questão será imunizada sem necessidade de agendamento. O público com essa idade soma 48.263 pessoas no DF, de acordo com a Companhia de Planejamento do DF (Codeplan).

Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (19) no Palácio do Buriti, os secretários de Saúde, Osnei Okumoto, e da Casa Civil, Gustavo Rocha, anunciaram que, além de doses destinadas a primeira aplicação, o DF vai receber mais 18.900 unidades para a segunda dose.

Gustavo Rocha lembrou que começou nesta quinta-feira (19) a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca para quem tem o cartão de vacinação com data marcada para recebê-la até o dia 31 de agosto. Segundo ele, a Secretaria de Saúde deve aplicar 160 mil segundas doses até o final do mês.

O chefe da Casa Civil ressaltou que a imunização não será aberta de uma vez para os jovens a partir de 12 anos por causa da quantidade de vacinas que será enviada pelo Ministério da Saúde, ainda insuficiente para um público total estimado em mais de 317 mil pessoas no DF. ”Assim que chegarem novas doses, vamos continuar baixando a idade. O objetivo é avançar até os 12 anos”, garantiu.

Segundo no ranking nacional

Gustavo Rocha ressaltou que, de segunda (16) a quarta-feira (18), a Secretaria de Saúde aplicou 135.561 doses (115.021 para primeira aplicação e 20.540, como segunda). No entanto, o esperado era aplicar 18.755 segundas doses. Neste período, o percentual de imunização dos jovens de 20 e 21 anos saltou de 13,6% para 48,4%. Da mesma forma, entre as pessoas de 22 e 23 anos, o aumento foi de 16,6% para 52% de vacinados.

Confira a coletiva da Secretaria de Saúde nesta quinta-feira (19):

Atualmente, o DF ocupa a segunda posição no ranking nacional de vacinação com 61% da população imunizada com a primeira dose. Quando considerada apenas a população dentro do público-alvo, o percentual sobe para 84%.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, disse que a Secretaria de Saúde vem monitorando o risco de transmissão da covid-19 nas regiões de saúde do DF e está atenta aos casos nas regiões central, leste, norte, oeste e sudoeste com risco moderado de transmissão.

