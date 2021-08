Secretaria de Saúde decide antecipar segunda dose da AstraZeneca

A Secretaria de Saúde informa que começa hoje (19) a antecipação da segunda dose exclusivamente da vacina AstraZeneca, para as pessoas com retorno agendado até 31 de agosto. É indispensável apresentar a caderneta de vacinação que comprova a marca do imunizante e a data prevista para aplicação da D2.

A lista dos locais onde a AstraZeneca está disponível para segunda dose pode ser consultada no site da SES/DF . Os pontos fixos funcionam das 8h às 17h, nos drive-thrus a vacinação começa às 9h e acaba às 17h. Nos pontos noturnos a vacinação continua até 22h.