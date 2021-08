Homem é preso suspeito de estelionato durante tentativa de golpe dentro de agência bancária, em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Polícia Civil/Divulgação

20/08/2021 11:20, atualizado às 11:20 de 20/08/2021

Um homem de 37 anos foi preso, na manhã desta quinta-feira (19), suspeito de aplicar golpe em cliente dentro de uma agência bancária, na Avenida das Araucárias, em Águas Claras. De acordo com a Polícia Militar, ele estava tentando se passar por outra pessoa para conseguir empréstimos e cartões. Ao chegar na agência, segundo os policiais, o homem apresentou documento de identidade falso, comprovante de residência e contracheque em nome da vítima para tentar abrir uma conta com limite de crédito. O gerente, no entanto, conseguiu identificar que havia um golpe em ação e acionou a polícia. Antes da chegada dos policiais no local, seguranças do banco já havia imobilizado o homem no interior da agência. Ele foi conduzido à 21ª DP para registro da ocorrência, onde foi autuado por uso de documento falso e tentativa de estelionato.

Outro caso

Outro homem foi preso suspeito de aplicar golpe em agência bancária no Pistão Sul, em Taguatinga. O caso aconteceu na tarde desta última quinta-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar, o homem havia aberto uma conta digital e foi na agência apresentar o comprovante falso de imposto de renda para aumentar o limite no cartão. A equipe de patrulhamento da Polícia Militar foi informada sobre atitude suspeita do homem dentro da agência e foi ao local. Lá, a equipe constatou que estava havendo uma tentativa de golpe com documentos de outra pessoa, moradora do estado de São Paulo. O suspeito foi conduzido à 21ª DP, onde foi constatado que ele possuía mais passagens pela polícia por tentativa de homicídio, uso e porte de drogas e perturbação de tranquilidade. Ele foi autuado por uso de documento falso e tentativa de estelionato. A polícia vai investigar se os dois presos fazem parte da mesma organização criminosa.

