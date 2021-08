Não haverá ponto de vacinação em Águas Claras neste fim de semana

Por Pablo Giovanni | Foto: SES/Divulgação

20/08/2021 22:30, atualizado às 22:30 de 20/08/2021

Com orientação da sociedade científica e laboratórios responsáveis pelo desenvolvimento das vacinas, a necessidade de completar o esquema vacinal contra a Covid-19 com as duas doses é de grande importância para aumentar, ainda mais, a eficácia dos imunizantes, principalmente das vacinas em circulação no país que pedem as duas doses, como a Coronavac, Pfizer e AstraZeneca, sendo esta última com orientação diferente para este fim de semana.

Desde quinta-feira (19), a secretaria de Saúde decidiu reduzir o intervalo entre as doses do imunizante da AstraZeneca – é a terceira vez que a pasta reduz – e permitir a vacinação de moradores que deveriam receber a última aplicação até o dia 31 de agosto. Para agilizar o esquema vacinal, a pasta decidiu que terá mutirão de vacinação neste fim de semana.

Confira os pontos de vacinação que funcionarão no domingo:

Diferente das semanas anteriores, a secretaria de Saúde decidiu que não haverá aplicação da primeira dose neste fim de semana. Segundo a pasta, a vacinação será retomada apenas na terça-feira (24), quando vai ter início a vacinação de um novo grupo: adolescentes de 17 anos, sem comorbidades.

Novas doses

Após decisão da Anvisa negar pedido uso de CoronaVac em crianças e adolescentes em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos, o Governo do Distrito Federal (GDF) decidiu interromper, por ora, a aplicação da primeira dose da vacina Pfizer-BioNTech até terça-feira (24), por ser o único imunizante autorizado para ser aplicado no novo grupo prioritário. Inclusive, a própria pasta afirmou que recebeu mais de 28 mil doses para a aplicação deste grupo.

A chegada de 37,8 mil doses da CoronaVac serão divididas em primeira, segunda dose e 10% de perda técnica para vacinação de adultos.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.