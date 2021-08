Reunião com lideranças discute questão de pessoas em situação de rua em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

23/08/2021 22:00, atualizado às 22:00 de 23/08/2021

A pandemia do Covid-19 escancarou uma realidade cruel e desumana: a desigualdade. No país que registrou, até o momento, mais de 575 mil mortes pelo novo coronavírus – segundo país com mais mortes pela covid-19 em números absolutos -, os obstáculos para a população em situação de rua ainda é mais vulnerável.

Você certamente já viu e ouviu na televisão e em vários veículos de comunicação nas recomendações de médicos e falas de especialistas e autoridades que clamam: “lave as mãos, use máscara, álcool gel e mantenha o distanciamento de outras pessoas, #fiqueemcasa”, e óbvio, não há dúvida sobre a importância de tais recomendações no combate ao coronavírus, mas cabe um momento de reflexão: e para aqueles que não têm casa?

Em Águas Claras, o reflexo do cenário brutal provocado pela pandemia é inegável: houve aumento considerável de pessoas em situação de rua, muitos desses vindos de outras regiões e recebidas pela generosidade da população de Águas Claras, que doam, diariamente, alimentos e refeições. Apesar da generosidade de alguns, outros já não curtem a complacência e preferem que a situação seja resolvida o quanto mais rápido, preservando a integridade dessas pessoas sugerindo uma unidade de acolhimento. Partindo destes pontos, uma reunião com a presença de lideranças da cidade nesta semana planeja tentar formar um plano de ação.

“A intenção seria incentivar as pessoas pararem de ajudar de forma direta os moradores de rua. Chamaríamos uma instituição de acolhimento para cadastrar e direcionar essas pessoas, e é aí que entraria a doação. Com a doação de forma direta, como é feita hoje, incentivamos aquela pessoa a ficar ali, em situação precária na rua”, disse o CEO do DFÁguasClaras, Cléber Barreto.

Opinião de moradores

Ir para um abrigo não é o desejo de todos que dorme nas vias públicas. As razões são várias: reclamações de estrutura física das casas e ao simples fato da falta de adaptação às regras dos locais. Para a moradora Camila Oliveira, outro fator predominante é doações que incentivam os moradores a ficarem nas ruas.

“O problema é que a maioria não quer sair das ruas porque ganham dinheiro. Para eles, as vezes, é mais cômodo ficar pedindo”, disse.

Ana Paula Leite, moradora de Águas Claras, afirmou que a questão dos moradores não é nada fácil. “Não é uma questão fácil. A cidade está tomada por eles. Porém, os menos se recusam a serem abrigados nos locais disponibilizados pelo governo”, afirmou.

Outra moradora de Águas Claras, Tatiana Rodrigues, sugeriu que os moradores doassem outras coisas, ao invés de dinheiro. “Fazer um cadastro no Serviço social e retirar essas pessoas para um abrigo. Ajudar doando coisas, dinheiro não é legal. Muitas vezes eles começam a usar bebidas e drogas e assim se tornam uma ameaça, intimidam eu como mulher já sentir medo ao entrar no meu carro próximo ao estacionamento da praça”, disse.

