Estelionatário com registros de ocorrências em Águas Claras é preso

A Polícia Civil prendeu, na tarde de quarta-feira (26/1), um estelionatário na Colônia Agrícola Águas Claras. Segundo investigações, o homem foi contratado por um morador de Vicente Pires para serviços na piscina da casa do morador, mas acabou dando golpe no homem após receber um “adiantamento”.

Chamada de operação Fake Pool, o indivíduo acabou recebendo R$ 2 mil de entrada, após fechar acordo com o proprietário de R$ 13 mil. Contudo, após receber o adiantamento, Tiago da Silva Rodrigues, 34, apresentou várias desculpas ao proprietário, dizendo que estava com gripe e covid-19, mas não apresentou teste. Após um mês sem solução, o proprietário decidiu contratar outra pessoa, mas apresentou boletim de ocorrência contra Tiago.

Durante as investigações, os policiais verificaram que havia 25 ocorrências policiais em desfavor do envolvido, quase todas pela prática de estelionato. Foi constatado, em nove registros, que Tiago atuava da mesma forma: contratação para reforma ou construção de piscinas, recebimento do sinal e inexecução contratual sem justificativa. Além de Vicente Pires, o indivíduo, de 2017 a 2021, cometeu o mesmo golpe no Lago Sul, Recanto das Emas, Águas Claras, Santo Antônio do Descoberto e Arniqueiras.

Ainda de acordo com a PCDF, Tiago pratica ilícitos desde 2013. Além do golpe da piscina, Tiago também é investigado por ter efetuado, em 2020, a compra fraudulenta de mercadorias, no valor de R$ 6,8 mil, em uma loja de produtos de piscinas situada na Rua 12 de Vicente Pires. O acusado simulou o pagamento através de um falso pix. Estima-se que tenha recebido, indevidamente, com o golpe da piscina, cerca de R$ 60,8 mil. O homem foi interrogado e preso na 38°DP (Vicente Pires).

O homem foi interrogado e recolhido ao cárcere da PCDF. Para que a polícia possa achar outras vítimas, foi solicitado a divulgação para que outras pessoas procurem a PCDF. Caso seja condenado, pode pegar de 1 a 5 anos de reclusão por cada estelionato praticado.

