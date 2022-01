Tentativa de furto de cabos de energia deixa Águas Claras sem luz

Na manhã desta sexta-feira (28/1), regiões de Águas Claras ficaram sem luz, onde muitos moradores questionaram a falta de energia elétrica nas redes sociais. O apagão foi registrado por volta das 7h30 e, em nota, a Neoenergia, responsável pela distribuição de energia no DF, afirmou que devido à tentativa de furtos de cabos causou a falta de energia em várias localidades da cidade.

Segundo a empresa, as quadras 101, 102, de 201 a 208, ruas 3, 4, 5, 8, 9 Sul, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Norte, Ipê Amarelo, Manacá, Av.Araucárias e SMPW QD 5 foram afetadas. Ainda de acordo com a Neoenergia, a falta de luz durou cerca de 1h30, e às 9h25, “100% dos clientes tiveram a luz restabelecida”. As equipes da companhia continuarão realizando reparos na rede elétrica danificada pela tentativa de furto, que ocasionou até um rastro de fogo. Segundo a PMDF, uma equipe da corporação esteve na cidade, mas não encontrou o autor.

290 presos em 2021 por furto de cabos

Em monitoramento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foram presas 290 pessoas por furto de cabos em todo o Distrito Federal. De acordo com a corporação, “boa parte destes criminosos são reincidentes, e alguns deles chegam a ter quatro passagens pelo mesmo crime”, diz.

Caso algum morador ache estranho o comportamento de pessoas nas caixas subterrâneas, solicita que entrem em contato através do 190. A corporação reitera que em caso de denúncia, será mantido o absoluto sigilo da identidade da pessoa. A PMDF ainda reitera que esse crime é apenas vantajoso porque existe um receptador, ou seja, quem compra os cabos. Caso a população saiba de quem compra, pedem que informem a corporação.



📷 Foto: Divulgação/PMDF

#dfaguasclaras Por uma cidade melhor

#aguasclarasdf

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.