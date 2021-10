Governo anuncia construção de restaurante comunitário e Unidade Básica de Saúde (UBS) em Arniqueira

Por Pablo Giovanni | Foto: Tony Winston/Agência Brasília

30/09/2021 22:25, atualizado às 22:30 de 30/09/2021

Em evento do Renova-DF – projeto que visa capacitação profissional -, o secretário de Governo José Humberto Pires anunciou a autorização para início da licitação do restaurante comunitário e Unidade Básica de Saúde (UBS) em Arniqueira.

Ausência sentida durante o lançamento do programa, o secretário de governo comentou que o governador Ibaneis Rocha (MDB) amanheceu gripado e preferiu não comparecer ao evento.

“Quando o governador Ibaneis Rocha assumiu o governo, ele disse que ia criar duas administrações novas: Sol Nascente/Pôr do Sol e Arniqueira”, afirmou o secretário.

Além dos dois equipamentos públicos, o secretário ainda pontuou a expectativa do governo em entregar a licitação de outros equipamentos na cidade.

“Hoje demos o primeiro passo para o restaurante comunitário e a UBS, e daqui a alguns dias assinaremos a licitação para a sede da administração, a creche e uma escola, além da feira.”

Apesar da ausência do emebedista, a administradora de Arniqueira Telma Rufino, reforçou o trabalho do governador em prol da cidade e afirmou que os equipamentos públicos irão vir para melhorar a qualidade de vida dos moradores da cidade. “Eles [moradores] precisam desses espaços. O governo está trabalhando e investindo muito para acompanhar o crescimento da região”.

O diretor-presidente da Novacap, Fernando Leite, explicou que o restaurante comunitário será adaptado às instalações de um prédio que já existe na QS 09, na Avenida Águas Claras, próximo ao Pistão Sul. “A estrutura será totalmente reformada”, detalhou. “A UBS será um mini-hospital, a ser construído ao lado da sede da administração. A expectativa é que a gente comece as obras este ano”.

Empregos

A expectativa, segundo as autoridades, é gerar 200 empregos durante a construção do restaurante comunitário e Unidade Básica de Saúde (UBS). Completando 2 anos nesta sexta-feira (1°), a previsão de investimento giram em torno de R$ 11 milhões, sendo a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) ficará responsável pelas obras.

