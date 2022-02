Homem é preso em flagrante fazendo delivery de drogas em Águas Claras

A Polícia Civil prendeu, na tarde de terça-feira (7/2), um homem morador de Águas Claras, de 30 anos, que já vinha sendo investigado pela corporação há algumas semanas por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi preso no momento em que vendia novas porções de maconha.

De acordo com as investigações, o homem utilizava o seu veículo para realizar a entrega dos mais variados tipos de entorpecentes em Águas Claras. Chamada de Operação OMNIA, o homem negociava as drogas através do WhatsApp e, com as localidades de entregue, traçava uma rota para despistar uma possível atuação policial. Ao chegar nos destinos, segundo a PCDF, o homem negociava a transação dentro do carro e da maneira “mais rápida possível”.

Contudo, em uma das negociações, na tarde de segunda-feira (7/2), uma pessoa que havia acabado de sair do veículo foi abordada pelos policiais após comprar uma porção de maconha. A pessoa detalhou aos policiais como funcionava a dinâmica no “delivery” e que sempre acontecia dentro do veículo do investigado. Com todas as informações, os policiais decidiram prender, em flagrante o homem, dentro do carro, o homem que se preparava para entregar novas porções de maconha em Águas Claras.

Dentro do veículo, os agentes encontraram duas porções de maconha, individualmente separadas e prontas para venda, as quais continham as mesmas características da droga localizada com o usuário que teve que “dedurar” o investigado. Ainda de acordo com a corporação, o homem que vendia as drogas armazenava os entorpecentes em sua residência. No apartamento, os policiais encontraram uma grande variação de drogas, com valor total estimado em R$ 51 mil, além de objetos que são usados na atividade criminosa e uma grande quantidade de dinheiro. Os policiais encaminharam o homem para a 21ª DP (Taguatinga Sul).

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.