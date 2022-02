DF divulga orientações para medidas de volta às aulas

A edição revisada das orientações de prevenção do novo coronavírus para a rede privada já está disponível no site da Secretaria de Educação. Os protocolos e medidas passaram por uma adaptação, considerando o retorno 100% presencial e as diretrizes mais recentes das áreas técnicas das vigilâncias sanitária e epidemiológica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

As instituições educacionais privadas devem continuar o trabalho de capacitação dos docentes e dos demais profissionais que estão em atendimento direto ou indireto aos estudantes e ao público em geral, iniciado em 2021 .

As orientações contemplam medidas coletivas e específicas relacionadas ao distanciamento, organização do espaço físico, sanitização e desinfecção, transporte escolar, comunicação com as comunidades escolares e ações nos casos de suspeita de risco.

O documento recomenda que as orientações sejam transmitidas pelas unidades de ensino particulares às suas comunidades escolares, como parte das ações de prevenção. As instituições também devem manter em seus planejamentos atividades de acolhimento e de reintegração social, a fim de superar os impactos psicológicos ocasionados pela pandemia.

Entre os critérios sanitários e de biossegurança estão:

→ Organizar os fluxos de circulação de pessoas nos corredores e espaços abertos, de modo a promover o respeito ao distanciamento social

→ Evitar aglomerações de pais/responsáveis e estudantes em frente à instituição educacional, mediante escalonamento para entrada e saída dos estudantes

→ Estabelecer escalonamento de horários de intervalo, refeições, entrada e saída de salas de aulas, bem como de horários de utilização de bibliotecas, ginásios, pátios e outros, a fim de preservar o distanciamento social, evitando aglomerações

→ Disponibilizar locais para a lavagem das mãos com sabão e toalhas de papel descartáveis ou dispensador de preparação alcoólica (gel ou líquido a 70%)

→ Proporcionar limpeza e sanitização dos ambientes escolares com maior frequência, assegurando a limpeza entre os turnos

→ Garantir o uso permanente e correto de máscaras (de tecido ou descartáveis)

→ Realizar atividades esportivas ao ar livre ou em ambientes ventilados, assegurado a distanciamento social

Suspeita de risco

No caso de estudante, profissional da educação ou colaborador apresentar febre e/ou quaisquer sintomas relacionados à covid-19, recomenda-se a adoção dos seguintes procedimentos:

→ Promover o isolamento imediato do estudante, em sala reservada para este fim, até o comparecimento do responsável

→ Orientar o profissional ou colaborador que procure imediatamente o serviço de saúde

→ Notificar o serviço de saúde de referência quanto aos casos suspeitos ou confirmados de contaminação, conforme orientação da Secretaria de Saúde

→ Intensificar a higiene dos locais e das superfícies utilizadas pela pessoa suspeita, bem como da sala de isolamento

→ Orientar as famílias quanto à necessidade de isolamento domiciliar, até o resultado conclusivo da investigação ou conforme orientação médica, devendo ser adotados os mesmos procedimentos para os que convivam com pessoas sintomáticas.

